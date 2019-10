GAS-aanpak werkt: 77 procent minder sigarettenpeuken in Lange Steenstraat Peter Lanssens

08 oktober 2019

17u13 0 Kortrijk Sinds begin september riskeert wie een sigarettenpeuk op de grond gooit in Kortrijk, een GAS-boete tot 55 euro. GAS-vaststellers betrapten in een maand tijd 49 overtreders. De aanpak werpt vruchten af. Uit tellingen van de stad blijkt dat het aantal peuken op straat vooral daalt. Zo daalde het aantal peuken in de Lange Steenstraat en op het Schouwburgplein met respectievelijk 77 en 76 procent. Aan de voorzijde van het station is er 51 procent daling.

Toch zijn er nog werkpunten. Want aan de achterkant van het station in de Tacklaan steeg het aantal getelde peuken met 27 procent. Daar worden nu extra peukenkokers geplaatst. Verder liggen er vanaf november nog eens 15.000 peukenetuis klaar aan het onthaal van het stadhuis. Er zijn eerder al 38 peukentegels geplaatst in de binnenstad. Terwijl de stadsdiensten nu in de weer zijn met het monteren van 80 asbakken in het stadscentrum en deelgemeenten. Ze doen dat aan vuilnisbakken en tegen de gevels van openbare gebouwen. “Onze campagne slaat aan”, vertelt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Mensen zijn zich meer bewust van het vervuilende effect van peuken en weten dat ze beboet kunnen worden. We blijven optreden. Tot het algemeen ingeburgerd is dat peuken niet op de grond horen.”