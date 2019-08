Garage onder de rook door waterpomp in put LSI

26 augustus 2019

20u40

Bron: LSI 0 Kortrijk In de Luignestraat in Aalbeke (Kortrijk) heeft een waterpomp in een afgesloten put in de garage van een woning maandagavond rond 19.15 uur vuur gevat.

De bewoner merkte plots op dat de elektriciteit uitviel. “Toen ik de garagedeur open trok, bleek die gevuld met rook”, aldus de man. Hij belde de brandweer van de zone Fluvia. Die was vlug ter plaatse en daalde met perslucht in de put onder de garage af. De sturing van een waterpomp om water van een kleine regenput naar een grotere over te hevelen, bleek de boosdoener. “Nochtans was het al enkele weken geleden dat de pomp nog actief was”, aldus de bewoner. Behalve de waterpomp was er geen schade. Er was wel wat rook- en geurhinder. De brandweer zorgde voor ventilatie van de woning.