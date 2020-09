Garage Delabie Motors slachtoffer van autoschuimers, op zoek naar geld VHS

02 september 2020

18u48 3 Kortrijk Twee ruiten van auto’s verbrijzeld, een derde opengebroken. Dat is waar Bert Delabie en Claudia Claus, zaakvoerders van garage Delabie Motors uit Marke, woensdagmorgen mee geconfronteerd werden. Ook in het centrum van Aalbeke werd ingebroken in enkele auto’s.

Twee auto’s van klanten en een vervangwagen van het garagebedrijf werden doorzocht. “We vermoeden dat ze uit waren op geld want er is eigenlijk niks gestolen uit de voertuigen”, zeggen de uitbaters. “Zelfs de boorddocumenten bleven onaangeroerd, net als bijvoorbeeld de navigatiesystemen. Blijft natuurlijk de schade. Die wordt niet gedekt door de verzekering.” Het echtpaar denkt er nu aan om bewakingscamera’s te hangen. “Ons bedrijf is gevestigd in een bocht langs de Hellestraat, nu en dan laten automobilisten zich daardoor verrassen. Er gebeurden dus al wel wat ongevallen, niet zelden ook met vluchtmisdrijf. Enkele geparkeerde wagens werden al aangereden. Vorig jaar was er bovendien ook een inbraak in een auto van de buren, die vlakbij onze zaak geparkeerd stond. Daarnaast waren we ook al het slachtoffer van een mislukte kassadiefstal.”

Tesla doorzocht

Ook in het centrum van Aalbeke waren in de nacht van dinsdag op woensdag autoschuimers actief. Mogelijk ging het om dezelfde dader(s). Een Tesla werd opengemaakt en doorzocht. Ook een tweede voertuig werd binnenste buiten gekeerd. Maar ook in Aalbeke werd niks buitgemaakt. De politie voert een onderzoek maar het is niet bekend of dat al veel heeft opgeleverd. In Marke werd in het gras wel een schoenafdruk gevonden, van een vermoedelijke dader.