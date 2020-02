Gamers halen hart op tijdens tweede editie gamebeurs 1UP Joyce Mesdag

23 februari 2020

07u14 0 Kortrijk Gameliefhebbers kunnen dit weekend volop genieten van alles wat van ver of dicht te maken heeft met gamen, op de tweede editie van gamingbeurs 1UP in Kortrijk Xpo.

Vrijdag richtte de organisatie zich vooral op professionelen, die naar de beurs komen om contacten te leggen en nieuwigheden te ontdekken, zaterdag en zondag richtte de organisatie vooral hun pijlen op gameliefhebbers en- fanaten. Ze konden zich onder meer even een competitiegamer wanen, een workshop cosplay volgen (bij cosplay worden kostuums van bekende games en series nagemaakt, nvdr.) en tal van nieuwe games uittesten.

Onder meer Niels Bailleul (12) uit Lichtervelde kwam even piepen welk leuks er tegenwoordig in de gamewereld te beleven valt. Hij testte het nieuwe virtual reality-spel Dead Ahead uit, samen met drie andere medespelers. “We moesten het opnemen tegen zombies. Dat viel goed mee, hoor, we hadden de taken onderling goed verdeeld”, vertelt hij. “Het leukst vond ik de escape room, waarbij je puzzels moest oplossen om zo snel mogelijk te ontsnappen. Ik ben niet gewonnen, maar ik vond het toch heel tof.”