Gamebeurs 1UP mikt op 6.000 bezoekers in Xpo Peter Lanssens

21 februari 2020

10u18 0 Kortrijk Kortrijk Xpo ontvangt voor de tweede keer 1UP. De internationale gamebeurs mikt op 6.000 bezoekers op zaterdag 22 en zondag 23 februari. Dat is dubbel zo veel als vorig jaar. De beurs palmt voor de tweede editie ook een extra hal in. 1UP is een organisatie van Cronos Interactive. Dat is de eerste Belgische uitgeverij voor videogames.

Het ‘leukste gaming event van de Benelux’ heeft heel wat te bieden. Zo is er een cosplay zone inclusief catwalk en toernooi. Waar fanatiekelingen hun tot in de perfectie afgewerkte kostuums van hun favoriete gamepersonages tonen. En waar je zelf kan leren hoe je aan een cosplay begint. Er is ook een zone waar je augmented en virtual reality (VR) games kan uitproberen. Verder leuk: een zone vol nieuwe videogames uit het indie-circuit. Zo’n indie games hebben eenvoudige graphics, maar ze zijn een hele uitdaging om te spelen. Je kan op 1UP competitief games tegen vrienden en pro’s spelen. Verder voorzien: games & gear van onder meer Pokémon, een StuBru rhythm zone vol muziekgames zoals Avicii Invector, vechtgames, avontuurlijke games, Mario Bros games en nog veel meer. Er is aandacht voor live streaming binnen de gaming gemeenschap. Eveneens op 1UP: een E-Sports zone, een toernooi met onder meer het populaire Fortnite of Smash Bros, een zone met card- en boardgames, Retro Arcades, een 1UP-doolhof enzovoort. 1UP is op zaterdag open van 10 tot 19 uur en op zondag open van 10 tot 17 uur. Een dagticket kost 15 euro in voorverkoop. Een weekendticket kost 25 euro. Een twee-voor-een duo ticket, voor wie een vriend of vriendin meeneemt, kost ook 25 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen, onder begeleiding van een volwassene. Info: www.1up-conference.com.