Fuiven om laatste wensen van ouderen waar te maken: "Feest mee voor Buda Wish Foundation" Peter Lanssens

10 december 2019

13u01 12 Kortrijk De Budafabriek in Dam 2 vormt op zaterdag 14 december het decor voor een spetterende fuif. De opbrengst van Buda Wish P@rty gaat naar de Buda Wish Foundation.

Dat door de zorggroep Heilig Hart opgestarte concept zorgt er voor dat onder meer ouderen, personen met (jong)dementie en personen met NAH, ALS, MS, Huntington enzomeer binnen Heilig Hart de kans krijgen om hun dromen waar te maken, zoals een helikoptervlucht. De gekste dromen eerst, alles kan. “Wil jij ook deel uitmaken van die dromen? Kom feesten in de Budafabriek en maak samen met ons het verschil”, zeggen collega’s Kimberly Decottignies en Sofie Mattan van het dagverzorgingscentrum van Heilig Hart. De deuren van de fuif openen komende zaterdag om 19 uur. Er zijn optredens van partyband The Bumblebeez, rockband The Gate en dj’s Canqie en Tonski. De inkom is gratis, maar je moet ter plaatse wel zeker één drankkaart van 7,50 euro kopen.