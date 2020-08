Frituur De Houtmarkt te koop, zaakvoerders willen na 36 jaar stoppen: “Allebei onze ouders kwijt, dan denk je diep na”

Kortrijk

Frituur De Houtmarkt, gekend in Kortrijk en omstreken, staat te koop. Zaakvoerders Gino Vanhaverbeke (63) en Lydia Van Hauwaert (62) hopen tegen eind dit jaar overnemers te vinden voor hun zaak. Zodat ze na 36 jaar ondernemen ook nog wat van het leven kunnen genieten. “We zijn allebei onze ouders kwijt, dan begin je toch diep na te denken. Want we zijn ook niet meer van de jongste”, vertelt het koppel. Het is op korte tijd het tweede handelspand in hartje Kortrijk dat wegens persoonlijke redenen van de hand gedaan wordt. Want pas afgelopen zaterdag raakte bekend dat slagerij Dujardin in de Wijngaardstraat er na 70 jaar mee stopt