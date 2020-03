Frituur Bossuwé trakteert zorgpersoneel op frietjes Joyce Mesdag

26 maart 2020

16u24 5 Kortrijk Enkele medewerkers van Frituur Bossuwé hebben vanmiddag het zorgpersoneel van AZ Groeninge getrakteerd op frietjes. Via 2 foodtrucks bakten ze in totaal zo’n 600 porties frietjes.

“Maart was normaal de start geweest van ons druk seizoen voor Bossuwé Mobile Events”, zegt zaakvoerder Olivier Honoré. “We stonden echt te popelen om met ons materiaal en nieuwe formules van start te gaan. Helaas heeft het coronavirus hier anders over beslist, alle activiteiten zijn geannuleerd. Onze medewerkers hebben daarom zelf voorgesteld om voor het zorgpersoneel van het ziekenhuis, frietjes te gaan bakken. Op die manier hebben we toch eens kunnen uitrijden, en dan nog voor een goed doel. We hebben uiteraard de maatregelen om het coronavirus in te dijken, strikt nageleefd.”