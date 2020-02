Frituur Bossuwé mag betalen met contant geld uitsluiten: “Economische inspectie kan niet optreden” Peter Lanssens

25 februari 2020

15u35 4 Kortrijk De bekende Kortrijkse frituur Bossuwé sluit vanaf deze week betalen met contant geld uit, in twee vestigingen. Veel mensen vragen zich af of dat wel wettelijk mag, een handelszaak waar je verplicht cashless en dus met bankkaart of smartphone moet betalen. Het mag, bevestigen de federale overheidsdiensten Economie en Financiën. “De economische inspectie kan niet optreden.”

Met kleingeld snel een frituur binnen hollen om een pakje friet te kopen, kan niet meer in de vestigingen van Bossuwé in de studentenbuurt in de Doorniksesteenweg in Kortrijk en in de Kortrijkstraat in Wevelgem. “Als de zaakvoerder van een handelszaak vooraf laat weten dat enkel cashless nog kan en het is ook nog eens duidelijk geafficheerd, is er geen enkel probleem”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Het is aan de klant om te beslissen of hij of zij daar een pakje friet wil eten. Chantal De Pauw, woordvoerster FOD Economie

“Dat zegt trouwens ook federaal CD&V-minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle. Het is aan de klant om te beslissen of hij of zij daar een pakje friet wil eten”, aldus Chantal De Pauw.

Economische inspectie

Bij de federale overheidsdienst (FOD) Financiën klinkt een gelijkaardig verhaal. “De wettelijke betaalkracht van de euro is Europees geregeld in een verordening van 2010”, zegt woordvoerder Francis Adyns. “Maar een handelaar kan, mits hij daar duidelijk en op voorhand over communiceert, de betaalwijze via cash uitsluiten. Want de regels van de verordening kunnen namelijk niet strafrechtelijk gesanctioneerd worden. De economische inspectie is met andere woorden door geen enkele wetsbepaling belast met het toezicht op de naleving ervan. De economische inspectie kan dus in deze niet optreden”, aldus woordvoerder Francis Adyns.