Frituur Bertrand trakteert personeel van rusthuizen op 2.000 gratis oliebollen Peter Lanssens

14 april 2020

17u34 56 Kortrijk De bekende Kortrijkse mobiele Frituur Bertrand trakteert het personeel van àlle woonzorgcentra in Kortrijk en deelgemeenten op minstens 2.000 gratis oliebollen. “We brengen de oliebollen zelf ter plaatse”, zegt Heidi Coussens (49) van Frituur Bertrand. “We beginnen er komende vrijdagnamiddag aan. We gaan eerst naar woonzorgcentrum Sint-Jozef. We willen in een week tijd, tegen volgende week vrijdag dus, in alle woonzorgcentra geleverd hebben.”

In normale tijden, als de Paasfoor in Kortrijk is, worden er oliebollen gebakken voor de bewoners van alle woonzorgcentra in Kortrijk. Nu wordt er voor de personeelsleden van de rusthuizen gebakken. “Om al die zorgverleners zo een hart onder de riem te steken”, vertelt Heidi Coussens. “We kunnen in deze coronatijden natuurlijk niet uitrijden met Frituur Bertrand. We bakken de oliebollen daarom bij ons thuis, in Bissegem.”

“We stoppen ze daarna telkens in een taartendoos en brengen ze naar een rusthuis. Zodat het personeel meteen van de warme oliebollen kan smullen. Ik neem dit initiatief met plezier, want we hebben met Frituur Bertrand toch geen werk nu. Het is heel zwaar, nu er geen Paasfoor in Kortrijk is. Het is ook nog altijd afwachten wanneer we zullen kunnen heropstarten met Frituur Bertrand. Maar goed, gezondheid gaat boven alles. En we willen niet stilzitten. Vandaar deze actie”, aldus Heidi Coussens.