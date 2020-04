Friturist wil in foodtruck gratis frieten bakken voor ziekenhuispersoneel, maar mag niet: “We passen er wel een mouw aan” Peter Lanssens

08 april 2020

19u34 2 Kortrijk Frituur Bossuwé trok eind maart met twee foodtrucks naar het voorplein van AZ Groeninge om er zeshonderd porties gratis frietjes te bakken voor het zorgpersoneel van het ziekenhuis. Warm gebaar. Tot een ambtenaar van de dienst Economie zaakvoerder Olivier Honoré contacteerde dat een foodtruck niet mag in coronatijden. Schepen van Economie Arne Vandendriessche sust: “We passen hier wel een mouw aan.”

Olivier Honoré is ontgoocheld. “Ik wilde met de foodtruck de dag nadien, op vrijdag 27 maart, ook naar campus Onze-Lieve-Vrouw van AZ Groeninge in de Reepkaai rijden om de personeelsleden te trakteren”, vertelt hij. “Maar het mag dus niet. Heel jammer. Het was zeker niet met opzet, want ik kreeg voordien geen enkele communicatie dat het verboden is om met een foodtruck te werken in coronatijden. Maar goed, ik zal er mij aan houden. We leefden nochtans de afspraken op het vlak van social distancing netjes na.”

Takeaway of levering

Honoré werd op de vingers getikt door een ambtenaar van de stedelijke dienst Economie. “Regels zijn er om nageleefd te worden, maar we snappen zeker dat de actie van Bossuwé met goeie bedoelingen was”, reageert schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We gaan met Bossuwé en AZ Groeninge overleggen om hier een mouw aan te passen. Takeaway mag bijvoorbeeld wel. Of een levering aan AZ Groeninge, we raken er wel uit hoor”, verzekert Vandendriessche.

Bossuwé riskeert geen boete van de politie. “We hebben geen weet van een klacht”, reageert woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas.