Frietpotbrand in eetcafé De Kameleon snel geblust

03 december 2019

17u32 0

In het eetcafé De Kameleon op Heuleplaats vatte dinsdagmiddag omstreeks 11.45 uur een frietpot vuur. “De uitbaters kregen het vuur niet meteen zelf gedoofd en dus zijn we ter plaatse geweest”, zegt Chris Deryckere van de hulpverleningszone Fluvia. “Eens ter plaatse was het vuur meteen geblust.” De schade bleef beperkt, De Kameleon bleef gewoon open voor het publiek.