Franstalige reclame op bushokjes in Kortrijk is blunder Peter Lanssens

31 juli 2019

12u54 7 Kortrijk Er is ophef rond Franstalige reclame op bushokjes in Kortrijk. Een reclame voor Delhaize met als omschrijving ‘un petit bbq en last minute’ gaat als een lopend vuurtje op Facebook rond. Vlaams Belang diende een schriftelijke vraag in bij het stadsbestuur van N-VA, Team Burgemeester en sp.a.

“Franstalige reclame-opschriften kunnen niet in het Kortrijkse straatbeeld”, vindt federaal parlementair en fractieleider in de gemeenteraad Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Kortrijk is de stad van de Guldensporenslag. Frans ligt er moeilijk. Het moet er Vlaams klinken. De Franstalige reclame van Clear Channel Belgium, de firma exploiteert en onderhoudt de wachthuisjes in Kortrijk, is echter een vergissing. Zo blijkt. Het was niet de bedoeling om de Franstalige reclame in Kortrijk te tonen. De publiciteit wordt overal weggenomen, zoals op ‘t Hoge. Dat gebeurt vandaag al. De stad Kortrijk heeft tot 2024 een deal met Clear Channel Belgium. Daarna worden alle 163 bushokjes weer eigendom van de stad.