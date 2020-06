Fransman zwaargewond na stevige klap tegen truck in staart van de file VHS

15 juni 2020

18u52 6 Kortrijk Op de E17 in Aalbeke is maandag in de vooravond een automobilist ingereden op een vrachtwagen die stond aan te schuiven in de file. Als bij wonder, overleefde de man het zware ongeval. De file werd evenwel alleen maar langer voor wie in de richting van de Franse grens reed.



Het moest er bijna van komen: maandag stond er zowat de hele dag een file op de E17 voor wie vanuit ons land naar Frankrijk reed. De grenzen gingen weer open maar bijzonder vlot liep het verkeer niet. Je stond er makkelijk twintig minuten in de file. Een man uit Frankrijk die met zijn kleine Peugeot in de richting van zijn thuisland reed, na zijn dagtaak bij TVH in Waregem, merkte die file pas op het laatste nippertje op. Hij kon nog een beetje uitwijken, maar knalde dan toch op de achterzijde van een Franse vrachtwagen die geladen was met een container. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de wisselaar met de E403.

Verhakkelde wrak

De klap was zo hevig dat het kleine autootje werd terug geslingerd en halvelings op de vangrail van de middenberm terechtkwam. Aanvankelijk was de brandweer opgeroepen voor het reinigen van het wegdek maar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, merkten ze dat de Franse automobilist gekneld zat in zijn verhakkelde wrak. Daarop werden meer hulpverleners ter plaatse gevraagd. Het slachtoffer bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd uiteindelijk naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht.

Ergste leed vermeden

Om de hulpdiensten in veilige omstandigheden te laten werken, werden de twee rijstroken in de richting van de Franse grens afgesloten. Het verkeer werd via de parallelweg geleid die aansluiting geeft met de E403. Daardoor kon het ergste fileleed vermeden worden. De hinder sleepte niettemin enkele uren aan. Om het ongeval aan al te nieuwsgierige blikken te onttrekken, plaatste de brandweer speciale schermen.