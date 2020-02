Fransman rijdt met auto op vangrails langs E17: verkeershinder beperkt VHS

04 februari 2020

14u44 4 Kortrijk Een man uit Frankrijk is dinsdagvoormiddag lichtgewond geraakt bij een spectaculair ongeval op de E17. Dat gebeurde in Aalbeke.

Het slachtoffer reed in de richting van de Franse grens toen hij rond tien uur met z’n Nissan Qashqai van de weg afweek en op de vangrail belandde tussen de snelweg en de parallelle weg op de wisselaar naar de E403. De brandweer snelde ter plaatse om de man uit zijn voertuig te helpen. De man zat niet gekneld. Vermoed wordt dat hij onwel is geworden achter het stuur. Hij werd voor verzorging naar het AZ Groeninge gebracht. Door het ongeval was de rechterrijstrook in de richting van Frankrijk een tijdlang versperd. Dat veroorzaakte echter maar weinig verkeershinder.