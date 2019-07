Fransman breekt enkel arm na duik van 10 meter aan verkeerswisselaar in Aalbeke LSI

05 juli 2019

23u13

Bron: LSI 0 Kortrijk Een Franse automobilist is vrijdagavond rond 21.45 uur slechts lichtgewond geraakt bij een ongeval aan de verkeerswisselaar van de E403 naar de E17 in Aalbeke (Kortrijk).

De Fransman kwam uit de richting van Doornik en wou de E17 nemen. In plaats van de wisselaar te nemen, reed de man om een nog onduidelijke reden gewoon rechtdoor. Hij vloog over de vangrail en belandde zo’n tien meter dieper met zijn auto. Een andere automobilist die van de E17 wisselde naar de E403 merkte de dieper gelegen auto toevallig op en verwittigde de hulpdiensten. De Fransman hield er enkel een breuk aan de arm aan over.