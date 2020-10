Fransen gewond na spectaculaire crash op het Ei: auto duikt in het decor VHS

11 oktober 2020

08u57 2

Op het Ei in Kortrijk is zondagmorgen rond 4 uur een auto met Franse nummerplaat gecrasht. Op de splitsing naar de Condédreef reed de bestuurder rechtdoor en knalde zo op de vangrails. De Peugeot ging over de kop en kwam pas tientallen meter verder tot stilstand in het struikgewas. In de wagen raakte een vrouw zwaargewond. Ze was bij bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. De mannelijke inzittende liep lichte verwondingen op. Beiden werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.