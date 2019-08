Franse twintigers terecht voor winkeldiefstallen:

"Mag ik nu mijn BMW terug?"

19 augustus 2019

13u50

19 augustus 2019

Er hangt 5 Franse twintigers uit Rijsel celstraffen tot twee jaar boven het hoofd voor winkeldiefstallen in Kortrijk en Brussel. Een 23-jarige verdachte zit al ruim vier maanden in voorhechtenis. "In de cel zitten is toch heel wat anders dan de voorwaardelijke straffen die ik in Frankrijk opliep", klonk het.

Op 7 januari 2019 stapten Sofiane L. (23), Mahir M. (23), Mehdi K. en een vierde dader de winkel Sea & Ski in Kortrijk binnen. Ze liepen er eens rond en verlieten die vijf minuten later weer. Even later gingen ze opnieuw binnen. Tien seconden later liepen ze met zeven jassen, goed voor een waarde van 5.876 euro, weg. Met een zwarte BMW met Franse nummerplaat vluchtten ze weg. Ze bleken ook in winkelcentrum K in Kortrijk bij parfumerie Paris XL en Tommy Hilfiger al te hebben toegeslagen. In maart en april herhaalde Sofiane L. samen met Anas A. (22), Thomas R. (23) en Mehdi K. zijn kunstje nog driemaal in winkelcentrum Inno in Brussel. Op 3 april kon L. opgepakt worden. Op 9 mei volgde een huiszoeking in Frankrijk.

Voorhechtenis

Vandaag zitten Sofiane L. en Mahir M. nog altijd in voorhechtenis. L. liep in Frankrijk zowel in 2017 als 2018 al voorwaardelijke straffen op. Hij bekende dat ze vooraf hadden afgesproken om in België diefstallen te plegen. “In de cel heb ik de boodschap begrepen”, aldus L. “Ik heb een familie, vriendin en voetbalclub die in Frankrijk op me wachten. Ik zal na mijn vrijlating meteen werk zoeken.” Hij vroeg de rechter enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit te spreken en polste of het mogelijk was om zijn in beslag genomen BMW terug te krijgen. Mehdi K. liet verstek gaan. Hij kon nog nooit opgepakt en verhoord worden en staat nog altijd geseind. Vonnis op 26 augustus.