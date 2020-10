Franse bestelwagen gaat op verkeerwisselaar Aalbeke van E17/E403 van de weg af, geen inzittenden te bespeuren LSI

04 oktober 2020

20u49

Bron: LSI 0 Kortrijk Op de E17 van de Franse grens richting Kortrijk is zondagavond rond half acht een Franse bestelwagen van de weg af gegaan. Van inzittenden was bij aankomst van de hulpdiensten geen spoor meer.

De chauffeur van een Franse Peugeot verloor aan de verkeerswisselaar van de E17 met de E403 in Aalbeke (Kortrijk) op het natte wegdek de controle over het stuur. De wagen botste tegen de middenberm en kwam op de snelweg tot stilstand. Brandweer, een MUG-team, ambulance en politie haastten zich naar de plaats van het ongeval maar vonden geen inzittenden. In de berm is nog gezocht of er niemand uit de wagen was geslingerd, tevergeefs. Wellicht liepen de betrokkenen de snelweg over en staken ze te voet opnieuw de Franse grens over. Hun wagen bleef achter en moest getakeld worden.