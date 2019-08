Frans en Monique vieren diamanten huwelijksjubileum Peter Lanssens

05 augustus 2019

Frans Vandenbroucke (87) en Monique Lannoy (82) zijn voor hun zestigste huwelijksverjaardag in de trouwzaal van het historisch stadhuis in Kortrijk ontvangen. Frans werkte bij de toenmalige RTT (nu Belgacom). Monique was eerst naaister en werkte daarna in weverij Cottenie in Heule. Het koppel kreeg twee dochters. Ze zijn ook trots op hun kleinkind en twee achterkleinkinderen. De jubilarissen wonen in de wijk Kransvijver in Heule.