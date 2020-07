Fractuurpreventiekliniek krijgt zilveren label ‘Capture the Fracture’



Alexander Haezebrouck

16 juli 2020

15u05 2 Kortrijk De fractuurpreventiekliniek van het AZ Groeninge in Kortrijk heeft internationale erkenning gekregen van de International Osteoporosis Foundation. Ze krijgen het label ‘Capture the Fracture’. AZ Groeninge is hiermee het eerste ziekenhuis in ons land dat deze zilveren onderscheiding krijgt.

AZ Groeninge krijgt het label nadat ze ondertussen sinds 2017 een werkgroep hebben opgericht om osteoporose makkelijk en sneller op te sporen. Twee jaar geleden kreeg het ziekenhuis al het bronzen label ‘Capture the Fracture. Omdat de werking de afgelopen jaren verder is geoptimaliseerd en uitgebreid is dat bronzen label nu een zilveren geworden. Osteoporose is een botziekte die vooral bij ouderen voorkomt. Door botontkalking worden botten fragieler en breken ze sneller hun botten wat een indicatie kan zijn van osteoporose. Vanuit die werkgroep ontstond de fractuurpreventiekliniek, dat werd uitgebreid met huisartsen. “Osteoporose is moeilijk op te sporen omdat je het niet voelt”, zegt fractuurpreventieverpleegkundige Greet Verrue. “Daarom is het belangrijk dat we via deze werkgroep zelf actief op zoek gaan naar mensen met osteoporose. Een breuk is vaak een indicatie dat er sprake is van botontkalking.” Gehospitaliseerde patiënten tussen 50 en 90 jaar krijgen bij AZ Groeninge meer info over osteoporose van de fractuurpreventieverpleegkundige. “We geven hen tips rond een gezonde levensstijl en valpreventie. Tijdens het gesprek kunnen we ook een inschatting maken van het risico op osteoporose. Patiënten jonger dan 70 jaar met een verhoogd risico worden doorgestuurd naar een arts fysische geneeskunde en revalidatie, patiënten ouder dan 70 jaar worden doorgestuurd naar een geriater. Bij deze verdere uitwerking wordt heel vaak een botdichtheidsmeting uitgevoerd om zekerheid te verkrijgen. In samenwerking met de patiënt wordt dan een behandelplan opgesteld voor deze chronische aandoening.