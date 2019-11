Foutparkeerders aan Sint-Vincentiusschool in Bissegem krijgen voortaan GAS-boete tot 116 euro Peter Lanssens

05 november 2019

07u52 0 Kortrijk Foutparkeren wordt vanaf deze week niet meer getolereerd aan de school Sint-Vincentius in Bissegem. Om er de verkeersveiligheid voor kinderen te verhogen. “Chauffeurs worden in een eerste fase over hun gedrag aangesproken in de omgeving van de Hendrik Dewildestraat en de parking Rietput”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “In een latere fase zal de verkeerspolitie overtredingen sanctioneren.” Die GAS-boetes variëren van 58 tot 116 euro.

De stad geeft verder de Sint-Vincentiusschool de toestemming om elke schooldag tussen 7.45 en 8.30 uur de toegang voor auto’s op Bissegemplaats deels te verbieden. Alleen de parking aan gewezen horecazaak ’t Dul Konijn kan dan gebruikt worden en enkel via de Meensesteenweg. Stad en school voorkomen zo dat ouders met hun auto Bissegemplaats oprijden om hun kinderen af te zetten. Nu er sinds eerder dit jaar een nieuwe en veilige schooldoorgang voor leerlingen open is via Bissegemplaats en rond de Sint-Audomaruskerk. Waardoor leerlingen ook kunnen wegblijven uit de drukke en onveilige Driekerkenstraat.

Drie geschikte parkeerhavens

Sint-Vincentius vraagt verder met aandrang om in de schoolomgeving niet langer fout te parkeren op het voetpad, op het fietspad, op het zebrapad, op witte arceringen enzovoort. De school moedigt ouders van leerlingen aan om de Driekerkenstraat te vermijden en te parkeren op één van drie nabijgelegen parkeerhavens. Zo is er parking Vlaswaagplein aan OC De Troubadour. Van waar het vijf minuten wandelen is tot aan het oud-gemeentehuis. Waar een gemachtigd opzichter kinderen de drukke Meensesteenweg (N8) helpt over te steken. Er is ook de parking Vlienderkouter in de Meensesteenweg. Van waar het drie minuten wandelen is naar het oud-gemeentehuis. Nog een optie: de parking aan woonzorgcentrum Biezenheem op het einde van de Hendrik Dewildestraat. Van waar het één minuutje wandelen is tot aan de schoolpoort. Ideaal voor ouders die daarna nog richting Marke moeten. Er wordt gevraagd om de parking Rietput, enkel nog toegankelijk via de Neerbeekstraat, te vermijden. Want wie parking Rietput toch gebruikt, passeert vaak twee keer de omgeving van Sint-Vincentius in de Driekerkenstraat. Waardoor de huidige files er nog langer worden. De stad lanceerde een filmpje om de nieuwe aanpak nog meer te verduidelijken.