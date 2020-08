Fotoreportage blikt terug op zeven edities Alcatraz in Kortrijk

Kortrijk

Alcatraz is klaar om los te barsten. Het driedaagse hardrock- en metalfestival achter sportcentrum De Lange Munte verwacht tot en met zondag 9 augustus 24.000 bezoekers. Was het maar zo, maar de coronacrisis beslist er helaas anders overs. Gezondheid boven alles. Geen 240.000 pintjes, die gekoeld op de vele metalheads wachten. De festivalweide is leeg. Het online treffen Metal Festival Alliance , met onder meer een in alle stilte opgenomen exclusief optreden van postmetalcollectief Amenra, brengt troost dit weekend. Wij brengen nog enkele extraatjes. Donderdag brachten we al de zeven meest memorabele momenten van zeven edities Alcatraz in Kortrijk . Vandaag doen we er een schepje bovenop, met de beste beelden van de voorbije zeven edities Alcatraz. Om ook al een beetje te dromen van de volgende Alcatraz, van 12 tot en met 15 augustus 2021 . Horns up!