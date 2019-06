Fotogenieke woning? Verhuur ze voor reclames en fotoshoots Studio Scott zoekt stijlvolle locaties in opdracht van bedrijven Joyce Mesdag

26 juni 2019

17u21 1 Kortrijk Wie eigenaar is van een mooi pand kan daar munt uit slaan. Het Kortrijkse bedrijfje Studio Scott biedt namelijk een vergoeding aan voor wie z’n woning uitleent voor fotoshoots of reclamefilmpjes. “We mochten al samenwerken met Zara Home, Veritas en Dreamland”, zeggen zaakvoersters Eveline Vanassche uit Wevelgem, Efie De Grande uit Kortrijk en Debbie De Brauwer uit Deerlijk.

Eveline (39), Efie (40) en Debbie (39) leerden elkaar kennen in Sint-Lucas Brussel, waar ze begin jaren 2000 alle drie fotografie studeerden. “Een uitgebouwde database met woningen die eigenaars beschikbaar stellen voor producties, dat bestond vroeger niet. Tot wij op het idee kwamen om Studio Scott uit de grond te stampen”, zegt Eveline. “Wij gaan op zoek naar woningen met een mooi interieur, waarvan het hele huis in dezelfde stijl is ingericht, en lijsten die op in een overzicht. Fotografen, regisseurs, medewerkers van reclamebureaus, evenementenbureaus of productiehuizen kunnen dan heel gemakkelijk in onze catalogus zoeken naar een woning die past bij hun project.”

Klantenbestand

Studio Scott heeft intussen al een serieus klantenbestand opgebouwd. “Onder meer Zara Home, Delhaize, Mattel (Barbie), Dreamland, Veritas, Filou en Friends en Cool Blue hebben via ons locaties gevonden voor reclamefilmpjes en promobeelden. En ook VTM hebben we al kunnen helpen. De experts van Blind Getrouwd kwamen in een van onze woningen samen om te overleggen over de matches, en de koppels die deelnamen aan Koppels verbleven in een van onze huizen.” De dames konden al meer dan 300 woningen verspreid over Vlaanderen aan hun portefeuille toevoegen. “Evident is dat niet”, zegt Efie. “Om het gepaste decor te vinden, moeten we vaak rondvragen in onze omgeving. We hebben nog een aantal doeltreffende manieren om het juiste pand op te sporen, maar wat die zijn, gaan we niet prijsgeven.” Als Efie, Eveline en Debbie eenmaal hun zinnen hebben gezet op een huis, contacteren ze de eigenaars. Als zij willen meewerken, dan worden er foto’s gemaakt van de woning voor op de site van Studio Scott.

Vergoeding

Het leuke aan je woning uitlenen? “Mensen vinden het tof als er plots een tv-kok in hun keuken staat of als ze hun woning herkennen in een reclamefilmpje. En je krijgt er ook wel een (onderling overeen te komen, red. ) financiële vergoeding voor, die afhangt van hoe exclusief en hoe groot je woning is. Je moet gewoon zorgen dat je woning er netjes bij ligt als onze ‘klant’ langskomt.”

Eigenaars van huizen weten ook altijd wat er juist wordt gefilmd of gefotografeerd in hun huis. “Soms liggen bepaalde producties gevoelig. Er zijn mensen die liever geen 3 honden over de vloer krijgenvoor een reclame voor hondenbrokken, bijvoorbeeld, anderen hebben dan liever niet dat hun woning in een campagnebeeld voor een politieke partij wordt gebruikt. Je kan altijd weigeren.” Meer weten of Studio Scott? Surf naar: https://www.studioscott.be.