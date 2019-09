Foto-expo in hartje Kortrijk plaatst vechters tegen kanker centraal: “We doorbreken zo taboe” Peter Lanssens

13u22 7 Kortrijk Fotocollectief PxL brengt een unieke expo met vechters tegen kanker. Het collectief werkt hiervoor nauw samen met Levensloop Kortrijk, met een volgende editie ten voordele van de Stichting tegen Kanker in het weekend van 28 en 29 september aan de Diksmuidekaai. De foto’s, tot eind september in hartje Kortrijk te zien, tonen personen die kanker overwonnen of die nog behandeld worden.

“De personen achter de ziekte staan centraal”, zegt PxL-voorzitter Jozef Lievens. “De samenwerking met de vechters verliep vlot en was een verrijking op menselijk vlak.” Ook Eddy Sabbe, co-voorzitter van Levensloop Kortrijk, is enthousiast: “Het project van PxL bewijst dat een steeds breder wordende groep de filosofie achter Levensloop uitdraagt. Wat alleen maar het doel van de Stichting tegen Kanker ten goede komt.” De foto’s staan midden in het stadsbeeld, om voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te zijn. Ze kunnen tot eind september bekeken worden op de Grote Markt, het Vandaleplein, de Houtmarkt, de verlaagde Leieboorden en Buda Beach. “Door de foto’s in de publieke ruimte te brengen, doorbreken we ook het taboe rond dit gevoelige thema”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Fotocollectief PxL bestaat sinds 1960. Het groepeert fotografen van diverse pluimage. De twintig leden worden bezield door de passie voor kwaliteitsvolle eigentijdse fotografie. Virginie Tijtgat, Isabelle Thiers, Kattoo Hillewaere, Jacky Bostoen, Jozef Lievens, Stijn Stragier, William Moulin, Luc Michiels, Lieven Vaernewyck en Maarten Caessens richtten voor het project hun lens op personen met kanker.