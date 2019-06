Foodsharing Split wordt tapas- en cocktailbar Peter Lanssens

13 juni 2019

11u16 22 Kortrijk Bekend foodsharingrestaurant Split is tijdelijk dicht. De horecazaak in de Kapucijnenstraat aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens ondergaat nu een soort metamorfose om op donderdag 27 juni, exact een jaar na de opening van Split, een nieuwe start te nemen als tapas- en cocktailbar.

“We maken de uitbating zo wat eenvoudiger, wat beter werkbaar is”, zegt zaakvoerder Dieter De Clercq (31). “Het wordt een zomers terrasverhaal. Met aangepaste muziek ook, kleine nieuwe toetsen in het interieur en langere openingsuren, waarover later meer.” Hij combineert Split met het runnen van Café 56 in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat en zomerbar Azuro op de Pottelberg. “De tapas- en cocktailbar is een mooie, maar tijdelijke oplossing tot er een overnemer is voor Split”, aldus De Clercq. Hij roept tot de heropening van Split als tapas- en cocktailbar op om een drankje en hapje te nuttigen bij de buren van ’t Eiland en ’t Mouterijtje in de Kapucijnenstraat. Wie zin heeft om Split over te nemen, mailt naar management@bvbabugattis.be.