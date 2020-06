Foodies in winkelcentrum K lanceert coronakorting: “Steak tartaar aan 10 euro” Peter Lanssens

07 juni 2020

11u31 0 Kortrijk Geen coronatoeslag in Foodies in winkelcentrum K in Kortrijk. Het restaurant start vanaf maandag 8 juni met een coronakorting. Je kan er een steak tartaar met vers gebakken frietjes en een potje salade aan 10 euro krijgen. Op een zuiders terras, om de klanten een vakantiegevoel te geven.

“We lanceren de coronakorting om de mensen te plezieren, want we zijn blij om weer te kunnen opstarten en hen opnieuw met open armen te verwelkomen”, zegt uitbater Peter Declercq (47). “We gaan regelmatig nieuwe coronagerechtjes aan 10 euro op de kaart zetten, zoals bijvoorbeeld ook een zamfilet met kroketjes en een preisausje. K geeft ons extra ruimte om ons terras uit te breiden. We pakken met een nieuw zuiders terras uit, vol sinaasappelbomen, mandarijnbomen, druivelaars, palmbomen, lavendelboompjes, noem maar op.”

“We maken het zo gezellig mogelijk omdat we vermoeden dat veel mensen deze zomer niet op reis zullen gaan. We geven hen zo toch een vakantiegevoel. We kunnen op ons terras in winkelcentrum K, er zal airco zijn tijdens de zomer, tot zeventig klanten tegelijk bedienen. Alle verloopt conform de coronamaatregelen. Tot slot pakken we vanaf juli ergens met nog een stunt uit, in samenwerking met K. Door hier heerlijke Zeeuwse Jumbo mosselen aan 17,50 euro te verkopen. Dat is een dikke 7 euro onder de normale prijs”, besluit Peter Declercq.