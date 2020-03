Food Act 13 lanceert nieuwe oproep aan horeca: “Wij willen voedseloverschotten ophalen en verdelen” Peter Lanssens

15 maart 2020

10u46 66 Kortrijk Een (late) oproep van de stad Kortrijk om zaterdagochtend voedseloverschotten voor minderbedeelden in te zamelen in De Nieuwe Lente in Heule, leverde geen stormloop op. Er daagden vier zelfstandigen en een moeder op. Het voedseldistributieplatform Food Act 13 lanceert nu een nieuwe oproep, om vanaf volgende week nog veel meer voedseloverschotten bij de horecazaken op te halen.

Dat er zaterdagochtend niet veel belangstelling was, is logisch, gezien de late aankondiging. Onder meer brasserie De Heeren Van Groeninghe, brasserie Café Leffe en brasserie-tearoom Caffè Lungo (Ring Shopping) stonden overschotten af in De Nieuwe Lente in de Peperstraat in Heule, zoals groenten en fruit. Vincent Desimpel van Caffè Lungo bracht zelfs 500 pannenkoeken mee.

200 ton

Het Zuid-West-Vlaams voedseldistributieplatform Food Act 13 laat het hier niet bij. Hun bedoeling is om vanaf volgende week nog veel meer voedseloverschotten met enige houdbaarheid bij horecazaken op te halen. Food Act 13 vindt en herverdeelt jaarlijks 200 ton voedseloverschotten, onder minderbedeelden. “Wie voeding op overschot heeft, kan ons vanaf nu mailen om verder af te spreken”, zegt Arnout Vercruysse.

Mail hiervoor naar foodact13@welzijn13.be. Het platform is actief in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. Meer informatie vind je op de website.

Leveren aan huis

De nood is hoog, zo blijkt, zeker nu ook de sociale restaurants Vork en Poverello dicht zijn. Zorg Kortrijk steekt daarom ook een tandje bij. “We gaan onze capaciteit van het leveren van maaltijden aan huis, dus ook voor wie immobiel is en in een isolement zit, vanaf donderdag zo goed als verdubbelen, naar ongeveer 600 per dag”, vertelt Yves Deceuninck, diensthoofd voeding van Zorg Kortrijk. “We blijven ook leveren aan de crèches en scholen, goed voor zo’n 175 maaltijden voor baby’s en kleuters.” Meer informatie kan je verkrijgen via het telefoonnummer 056/24.46.55.