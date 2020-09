Florist Vercamer voortaan de klok rond open: “Door corona draait online verkoop op volle toeren” Peter Lanssens

08 september 2020

10u19 0 Kortrijk Florist Vercamer op de Pottelberg bestaat straks 33 jaar. Maar de wereld ziet er door corona helemaal anders uit voor Kurt Vercamer (59), zijn vrouw Lydie Vereeke (61) en dochter Josefien (29). Nu de zaak via de webshop de klok rond open is: “De online verkoop draait op volle toeren.”

Florist Vercamer werkte vroeger met veel personeel. Kan niet meer, sinds de coronacrisis in het voorjaar in volle hevigheid losbarstte. Te duur. Dochter Josefien werkt wel sinds kort in de zaak. “De winkel is fysiek enkel op vrijdag en zaterdag nog open”, vertelt Kurt. “Maar dat vormt geen probleem, nu onze webshop zeven dagen op zeven en de klok rond open is. Veel meer is als toen de winkel fysiek nog vijf dagen per week open was.”

Je kan op de webshop allerlei bloemen en planten bekijken, in verschillende rubrieken. “Zo werken we er telkens met nieuwe weekboeketten. Om klanten een idee te geven welke bloemen er momenteel mooi zijn”, zegt Kurt. “Ze staan ook op onze Facebook- en Instagrampagina, waar we samen al 10.000 volgers hebben. Je kan er net zoals op onze webshop bloemen aanklikken en online in een winkelmandje deponeren. We bieden elke week onder de rubriek ‘eigenbloemen’ ook leuke seizoensboeketten aan, voor een prijsje. Klanten kiezen tussen leveren of afhalen. Afhalen kan als de winkel fysiek open is, op vrijdag en zaterdag. En op andere dagen en uren krijgt de klant telkens een code, waarmee je in een sas van onze zaak de bestelling kan afhalen.”

“De sterkte van onze winkel is dat we rechtstreeks inkopen vanuit Nederland en hele goeie contacten met kwekers hebben. Niet enkel uit Nederland, maar ook uit Italië, Portugal, Ecuador en Kenia. Steeds de beste kwaliteit, altijd de mooiste bloemen, daar gaan we voor. Want met topproducten krijg je de beste eindresultaten. We pakken begrafenissen, huwelijken en evenementen steeds heel persoonlijk en seizoensgebonden aan. Al is dat luik nu natuurlijk wel veel minder, in tijden van corona”, aldus Kurt. Meer info: klik hier.