Finaliste modellenwedstrijd Kiara (22), die zelf slachtoffer was, houdt fotoshoot tegen pesten: “We kunnen niet genoeg sensibiliseren” Peter Lanssens

05 augustus 2020

10u03 0 Kortrijk Pesters pakten haar vroeger zwaar aan en staken zelfs haar blonde lokken in brand . Nu zet Kiara Wautermartens (22) uit Bissegem zich in voor de vereniging School Zonder Pesten. Ze hield een fotoshoot en schenkt de opbrengst via de vzw naar creatieve preventieprojecten en ondersteuning. Kiara strikte politici Vincent Van Quickenborne en Geert Breughe, om mee te doen aan de fotoshoot. “Top dat Kiara initiatief neemt, want pesten is een realiteit”, zegt Van Quickenborne.

Kiara Wautermartens, zorgkundige in WZC Andante in Menen en finaliste van de modellenwedstrijd Queen of the Models, trok voor de fotoshoot naar het Begijnhof in Kortrijk en provinciedomein Bergelen in Gullegem, waar ze op de foto ging met Kortrijks burgervader Vincent Van Quickenborne en Geert Breughe, schepen in Wevelgem. De opbrengst van de shoot, met fotograaf Jurgen Van Loo, gaat naar de vzw School Zonder Pesten. Kiara, die eind februari haar verhaal deed over hoe pesters haar zelf zwaar aanpakten, schenkt 100 euro aan de vzw.

Zware gevolgen

“Het thema ligt me nauw aan het hart. Toen ik op Facebook de vzw ontdekte, besloot ik om me in te zetten”, vertelt ze. “We kunnen niet genoeg sensibiliseren. Zo gebeurt pesten niet enkel bij kinderen en jongeren, maar ook op de werkvloer, waardoor volwassenen ontslag nemen en depressief worden. Op café, op straat omdat iemand bijvoorbeeld niet de juiste kleren zou dragen, het komt overal voor. Aan wie gepest wordt: verander niet. Blijf jezelf, blijf positief en laat je niet neerhalen. En wie pesters bezig ziet, spreek hen daar op aan. Ik doe dat ook zelf, op een correcte manier. Daarom ook dat het werk van de vzw School Tegen Pesten zo belangrijk is. De vzw maakt met educatief materiaal duidelijk welke zware gevolgen pesten kan hebben.”

Dat Kiara haar verhaal durfde te vertellen in deze krant en op hln.be, miste zijn effect niet. “Pesters lieten me weten dat ze spijt hebben, ook de personen die me destijds zelf aanpakten”, vertelt ze. “Ik heb hun excuses aanvaard, want het vraagt veel moed om je fouten in te zien en toe te geven. Ik heb er respect voor en koester geen wrok. Iedereen verdient een tweede kans”, aldus Kiara. “Ik nam het op school zelf ook altijd op voor kinderen die gepest werden”, zegt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Ik heb zelf twee kinderen, dus ik weet hoe belangrijk het is. Het is goed dat de jeugd zelf initiatief neemt, om pesten tegen te gaan”, aldus Q.

School Zonder Pesten sponsoren is altijd welkom, om de verdere werking van de vereniging te garanderen. Steunen kan op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling 014/0560/00016. Wie een gift vanaf 40 euro stort, krijgt een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting.