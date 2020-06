Filters voor zelfgemaakte mondmaskers vanaf maandag gratis bij apotheken in Groot-Kortrijk Peter Lanssens

25 juni 2020

15u32 0 Kortrijk De filters voor zelfgemaakte mondmaskers, die de federale overheid ter beschikking stelt, kan je vanaf maandag 29 juni gratis verkrijgen in alle Kortrijkse apotheken. De stad maakte daar afspraken met de apothekers over.

Elke burger vanaf 12 jaar kan twee filters gratis verkrijgen bij de plaatselijke apotheker. De filters zijn herbruikbaar en dienen énkel voor zelfgemaakte mondmaskers. Je kan de filters dus niet gebruiken voor een chirurgisch mondmasker of voor de stoffen mondmaskers die eerder werden uitgedeeld door de stad en de federale overheid. Ze zijn enkel nuttig bij zelfgemaakte mondmaskers die werden gemaakt volgens de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid op de website www.maakjemondmasker.be. Waarbij er een tussenschot voorzien werd om zo’n filter in te voegen. Meer info over het gebruik van de filters: klik hier. Wie vragen heeft over de filters, richt zich best tot de FOD Economie die de filters leverde: tel. 0800/120.33.