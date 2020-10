Filmpje toont hoe mensen op elkaar gepakt indoorconcert bijwonen in Kortrijk: “Ik ben meteen vertrokken, ik voelde me er niet veilig” Peter Lanssens

12 oktober 2020

10u18 22 Kortrijk In een opmerkelijk filmpje op sociale media is te zien hoe het publiek voor een concert in zaal Depart in Kortrijk wel héél dicht bij elkaar zit. Coronaveilig lijkt het niet. “Ik ben na vijf minuten vertrokken. Want ik heb een kinderdagverblijf en kan niet riskeren dat de crèche moet sluiten omdat ik naar een niet-coronaproof concert ging”, zegt Aurore Commeine. De stad en concertorganisator Wilde Westen bekijken samen hoe het nog coronaveiliger kan. Een mogelijkheid is de stoeltjes nog verder dan wettelijk voorzien uit elkaar zetten.

Aurore Commeine uit Ledegem maakte het filmpje vlak voor het optreden van de Nederlandse zangeres Eefje de Visser. Het concert werd van donderdag 8 naar vrijdag 9 oktober uitgesteld en verhuisde van concertzaal De Kreun naar concertzaal Depart. De aangekochte tickets voor bubbels van vijf werden er – om de strengere coronamaatregelen te respecteren – in twee aan elkaar grenzende bubbels van twee en drie opgesplitst.

Er zat langs de zijden amper vijftig centimeter tussen de bubbels. We zaten met onze knieën tegen de stoeltjes van de mensen voor ons. De mensen achter ons zaten ook met hun knieën tegen onze stoeltjes. Er was mondmaskerplicht. Maar met een pint in de hand hoeft dat niet. Ik voelde me niet op mijn gemak. Aurore Commeine

Toch liep het niet helemaal zoals het hoort, want de mensen zaten er wel heel dicht bij elkaar. Dat zie je ook duidelijk in het filmpje. “Er zat langs de zijden amper vijftig centimeter tussen de bubbels”, vertelt Aurore Commeine. “En we zaten ook nog eens met onze knieën tegen de stoeltjes van de mensen voor ons. En de mensen achter ons zaten ook met hun knieën tegen onze stoeltjes. Ik voelde me echt niet op mijn gemak. Er was mondmaskerplicht. Maar met een pint in de hand hoeft dat niet. Het was niet veilig, ik ben na vijf minuten vertrokken. De horeca moet zich aan strengere coronamaatregelen houden, maar voor evenementen zijn die blijkbaar niet van tel. Ik hoop dat de stad en Wilde Westen hier gehoor aan geven. Want op zo’n manier wordt de veiligheid van de bevolking in gevaar gebracht en verliest de overheid zijn geloofwaardigheid. Want dicht opeen in een concertzaal mag. Maar als je zonder mondmasker in een lege winkelstraat rondloopt, krijg je een boete.”

Er is nog een reden waarom Aurore Commeine zelf verantwoordelijkheid nam door meteen de zaal te verlaten. Aurore runt kinderdagverblijf Pinkeltje in Wevelgem. “Ik kan niet riskeren dat de crèche moet sluiten omdat ik naar een niet coronaproof concert ging. Ik wil niet dat ouders en personeelsleden in de moeilijkheden komen. Ik wilde geen enkel risico nemen. Luister, ik wil niet klagen en zagen en ik begrijp dat vechten tegen en beschermen tegen een onzichtbare vijand surreëel en zinloos lijkt. Ik begrijp ook dat de evenementensector het hard te verduren krijgt momenteel en dat het organiseren van een concert veel moeite vraagt in deze tijden. Maar de organisatoren moeten dan wel hun verantwoordelijkheid nemen. Er waren buddy’s die ons toonden waar we moesten zitten, er was ontsmettingsmiddel, maar we zaten gewoon veel te dicht bij elkaar.”

Situatie bekijken

Het stadsbestuur van Kortrijk en concertorganisator Wilde Westen bekijken samen hoe concerten voortaan nog coronaveiliger kunnen georganiseerd worden. Schepen Bert Herrewyn (sp.a) liet op Facebook al weten dat de afstand tussen stoelen en bubbels inderdaad beter moet en dat er geëvalueerd en bijgestuurd zal worden. Ook N-VA-schepenen Axel Ronse en Kelly Detavernier, van respectievelijk Cultuur en Evenementen, hebben een reactie klaar: “Het Vlaamse evenementenloket onderzocht zaal Depart en gaf groen licht om er maximum vierhonderd personen te ontvangen. Vrijdag was het eerste concert met vierhonderd man in zaal Depart.”

We evalueren hoe we toekomstige concerten in Depart kunnen laten plaatsvinden, waarbij iedereen zich ook echt veilig voelt. Mogelijk gaan we voor een model waarbij de stoeltjes nog verder dan wettelijk voorzien uit mekaar staan schepenen Axel Ronse en Kelly Detavernier

“De zaalopstelling was in orde volgens het theoretische model, dat één meter afstand tussen bubbels voorschrijft. Mogelijk zijn een aantal stoeltjes nadien toch dichter bij mekaar geschoven. We begrijpen dat sommige mensen zich niet veilig voelden en wensen ons hiervoor te excuseren. We evalueren hoe we toekomstige concerten in Depart kunnen laten plaatsvinden, waarbij iedereen zich ook echt veilig voelt. Mogelijk gaan we voor een model waarbij de stoeltjes nog verder dan wettelijk voorzien uit mekaar staan. We voeren de handhaving en controle ter plaatse ook op. De veiligheid staat voorop.”