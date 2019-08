Filip Santy (CD&V 4.0) niet naar gemeenteraad: “Ik neem afscheid van de lokale politiek” Peter Lanssens

23 augustus 2019

15u33 3 Kortrijk Begin juli raakte bekend dat CD&V-tenoren Stefaan De Clerck (67), Christine Depuydt (55) en Alain Cnudde (48) stoppen als gemeenteraadslid. Om kans te geven aan nieuwe mensen binnen CD&V 4.0. In een poging om de oppositiepartij zo te verjongen en een nieuw elan te geven. Wie hen zal opvolgen in de gemeenteraad, wordt tegen begin september bekendgemaakt. Gewezen raadslid Filip Santy (60) uit Aalbeke, die 943 stemmen haalde tijdens de verkiezingen op 14 oktober 2018 en derde opvolger is, maakt in ieder geval geen nieuwe intrede in de raad.

Dat kondigt Santy zelf op Facebook aan: ‘Grondige inhoudelijke discussies, met respect voor elkaars argumenten, behoren jammer genoeg tot een ver verleden in de Kortrijkse gemeenteraad’, is te lezen in zijn post. ‘Het brengt mij ertoe om mijn mandaat als opvolger niet op te nemen en afscheid te nemen van de actieve politiek. Heel veel dank aan iedereen die mij de voorbije 24 jaar heeft gesteund. Tevreden over de steentjes die ik hier en daar wat heb kunnen verleggen. Tijd om mij op andere interessante dingen toe te leggen’.

Wie dan wel?

Eerste opvolger is Benjamin Vandorpe (47), met 586 stemmen. Afwachten of hij zijn mandaat zal opnemen. Tweede opvolger is Mia Cattebeke (63) met 1.213 stemmen, maar zij is al lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Vierde opvolger Astrid Destoop (36), met 890 stemmen, zou haar mandaat naar verluidt niet opnemen. Komen hierdoor ook steeds nadrukkelijker in beeld, Carol Leleu (41) met 889 stemmen, Sien Vandevelde (24) met 831 stemmen en Johannes Coulembier (27) met 796 stemmen. Die laatste drie zouden ook logisch zijn als CD&V 4.0 echt de kaart van de verjonging wil trekken. Wordt vervolgd.