Filip Devriendt ruim 2 jaar na opstappen Defoor officieel nieuwe korpschef PZ Vlas LSI

28 november 2019

14u36

Bron: LSI 0 Kortrijk Ruim twee jaar nadat Rino Defoor na tal van conflicten met medewerkers opstapte als korpschef, is hoofdcommissaris Filip Devriendt (45) officieel de nieuwe korpschef van de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede). Hij legde de eed af op de politieraad. Devriendt was na het aftreden van Defoor al waarnemend korpschef.

Een incident en klein handgemeen met een hondengeleider betekende voor Rino Defoor in juni 2017 het einde als korpschef. De vakbonden eisten zijn ontslag en keerden hem tijdens een actie op de binnenkoer letterlijk de rug toe. Daarop hield Defoor de eer aan zichzelf, diende zijn ontslag in en ging bij de federale politie aan de slag. Filip Devriendt nam sindsdien de honneurs als korpschef waar. Met zijn officiële eedaflegging kan de zwarte bladzijde van het verleden definitief omgedraaid worden. Hij maakte meteen werk van een betere verstandhouding in het korps met 235 politiemensen en zo’n 40 burgerpersoneel. “Je hebt de rust doen terugkeren”, prees Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Je bent een vernieuwer, legt gemakkelijk contacten en staat temidden uw korps.” “Een vriend van iedereen”, verwees Kuurns burgemeester Francis Benoit naar zijn achternaam. De eerste taak voor de korpschef is de opmaak van een beleidsplan voor de komende jaren.