Filedruk neemt licht af in Kortrijk: “Steeds meer fietsers” In 2019 gemiddeld 9 minuten file per rit van half uur tijdens de spits Peter Lanssens & Sabine Van Damme

29 januari 2020

06u00 0 Kortrijk Wie in 2019 vanuit Kortrijk tijdens de spits naar huis reed, stond per rit van een half uur gemiddeld 9 minuten in de file. Dat is 2 minuten minder dan in 2018. Dat toont de Traffic Index van gps-fabrikant TomTom aan. “Dat komt wellicht omdat het aantal fietsers in Kortrijk blijft stijgen, waardoor er minder auto’s in de file staan”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Kortrijk staat in 2019 in de Traffic Index top tien rond filedruk op plaats negen in België. Twee plaatsen beter dan in 2018. Kortrijk doet het beter dan Brussel, Bergen, Antwerpen, Luik, Leuven, Gent, Namen en Brugge en laat enkel Charleroi nog voor gaan. Concreet: in Kortrijk deed je er in 2019 gemiddeld 15 procent (3 procent minder dan in 2018, red.) langer dan normaal over om op je bestemming te raken. En tijdens de spits stond elke chauffeur die vanuit Kortrijk naar huis reed, per rit van een half uur gemiddeld 9 minuten in de file. De ochtend- en avondspits zijn vrijwel even lang in Kortrijk. Ook leuk om te weten: vorig jaar was de drukste dag in Kortrijk op woensdag 30 januari. Een actieve sneeuwzone trok toen traag over ons land en trof ook Kortrijk hard. De straten met de meeste files in Kortrijk waren de Gentsestraat, Zwevegemsestraat en Wandelweg, nabij winkelcentrum K, en ook de Brugsesteenweg aan het Ring Shopping en Kuurnsesteenweg aan de ring rond Kortrijk.

1,1 miljoen fietsers

De algemene verkeersdrukte in België steeg in 2019 met 1 procent, in vergelijking met 2018. Dat Kortrijk tegen die trend in gaat, samen met Leuven en Namen, is dus best wel opmerkelijk. Schepen Axel Weydts verwijst naar het stijgend fietsgebruik in de stad, waar je sinds juli 2019 in de binnenstad een fietszone met 74 fietsstraten hebt. Kortrijk voerde toen als eerste in België zo’n fietszone in. Het effect blijft niet uit. Er werden in 2019 in de Budastraat in hartje Kortrijk 1.100.160 fietsers geteld. Daar staat namelijk een fietstelpaal. Het gaat in vergelijking met 2018 over een stijging van 75.513 fietsers (+ 7,37 procent).

Bezoekerscijfers in de lift

Kwatongen beweren wel dat je minder lang in de file staat in Kortrijk omdat er gewoon minder mensen naar Kortrijk komen. Complete onzin, volgens schepen Axel Weydts: “Dat er sinds de inrichting van de fietszone meer mensen Kortrijk negeren, klopt helemaal niet. Er komen net meer bezoekers naar Kortrijk. Dat aantal blijft stijgen, zo blijkt uit de cijfers”, zegt Weydts. “We moeten die nieuwe bezoekerscijfers nog analyseren”, stelt schepen van Beleef Kortrijk Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Maar het aanvoelen gaat zeker die richting uit. Zo zien we dat het aantal uitgaven met Mastercard blijft stijgen in het stadscentrum.”

Ons minder hinder team is gevoelig uitgebreid en doet het beter dan ooit, onder leiding van ervaringsdeskundige Heidi Debels. Omleidingen tijdens wegenwerken worden nog beter voorbereid en nauwgezetter opgevolgd. schepen Axel Weydts

Geen verkeersinfarct

Ook straf: De Warmste Week van Studio Brussel lokte 137.000 bezoekers naar het Nelson Mandelaplein eind 2019. Maar het nochtans verwachte verkeersinfarct bleef toen uit, ondanks ingrijpende wegenwerken op het vlakbij gelegen verkeersknooppunt Appel, waar de kluifrotonde onder meer voor een autotunnel wijkt. “Ons minderhinderteam is gevoelig uitgebreid en doet het beter dan ooit, onder leiding van ervaringsdeskundige Heidi Debels”, zegt schepen Axel Weydts. “Omleidingen tijdens wegenwerken worden nog beter voorbereid en nog nauwgezetter opgevolgd. Dat had, denk ik, ook zijn invloed op de Traffic Index van Tom Tom. Het is ook goed mogelijk dat er in 2019 minder werken met overlast waren. En ook ongevallen veroorzaken files. Om te weten of dat mee de oorzaak van de daling was, zouden we ook moeten nagaan of er in 2018 meer ongelukken waren dan in 2019. De lagere filedruk is positief, maar cijfers kunnen sterk fluctueren. We kunnen dus nog niet spreken van een trend. Daarvoor zouden we de cijfers van een lange periode, bijvoorbeeld 5 jaar, moeten analyseren.”