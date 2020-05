Fikse plexischermen moeten politierechters en bodes tegen coronavirus beschermen LSI

12 mei 2020

15u16

Bron: LSI 0 Kortrijk Op de politierechtbank in Kortrijk zijn fikse plexischermen voor de deurbode en politierechter de opvallendste blikvangers van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Sinds 11 mei worden alle zaken opnieuw op de openbare zittingen behandeld en wordt iedereen opnieuw verwacht aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Tussen 18 maart en 10 mei zijn door het uitbreken van de coronacrisis op de politierechtbanken overal te lande enkel de dringendste zaken behandeld. Sinds maandag is daar verandering in gekomen: alle zaken worden opnieuw behandeld als voorheen. Wie een dagvaarding of oproeping kreeg, wordt sindsdien opnieuw verwacht aanwezig te zijn, of vertegenwoordigd door een advocaat.

In Kortrijk zijn de praktische regels voor bezoekers en advocaten wel wat aangepast. De grote plexischermen zijn de meest in het oog springende ingreep. Maar er zijn er nog. Voor de coronacrisis kregen advocaten altijd voorrang, nu is dat pas vanaf 10u. Tussen 9u en 10u komen dus eerst gewone burgers aan de beurt die zichzelf verdedigen. Iedereen komt via de normale ingang naar binnen maar moet nadien via een deur aan de andere kant de zittingszaal verlaten, om kruisende bewegingen te voorkomen. Dat is ook de bedoeling van het parcours dat met nadarhekkens al bij de ingang van het gebouw is uitgetekend. Er is ook ontsmettende handgel voorzien. Om een betere spreiding te bekomen, zijn er overtreders die niet om 9u maar pas om 11u verwacht worden. Het dragen van een mondmasker is niet verplicht maar aanbevolen. De afstandsregel van 1,50 moet gerespecteerd worden.