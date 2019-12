Fikse ochtendfiles rond Kortrijk na kettingbotsing op R8 LSI

13 december 2019

09u57

Bron: LSI 8 Kortrijk Op de invalswegen rond Kortrijk was het vrijdagmorgen tijdens de ochtendspits bumperen geblazen. Oorzaak was een kettingbotsing op de Kortrijkse ring R8 in Marke (Kortrijk). De buitenring ging even volledig dicht. Sinds 9.30 uur is alle hinder voorbij.

Rond 8.15 uur kwamen vier voertuigen met elkaar in botsing. De botsing gebeurde in de buurt van de brug over de spoorweg aan de Overzetweg in Marke, waar ook geen pechstrook is. Er raakten vijf personen lichtgewond. Er moesten ook vier voertuigen, waaronder een Audi en een Mini Cooper, getakeld worden. Even ging de buitenring dicht voor alle verkeer richting Kortrijk-Zuid en de E17. Rond 9 uur kon verkeer al opnieuw over één rijstrook passeren, sinds 9.30 uur is alle hinder voorbij. Door het ongeval waren er files tot aan de A19 en E403. Ook op de secundaire wegen was het bumperen geblazen. Op de koop toe vielen de verkeerslichten aan de verkeerswisselaar van de A19 met de R8 aan knooppunt Kortrijk-West uit.