Fikse boete en rijverbod voor vluchtende bromfietser

07 november 2019

15u00

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 25-jarige bromfietser moet een boete van ruim 3.000 euro betalen en verliest bijna vier maanden zijn rijbewijs. Op 1 november 2017 vluchtte hij weg van een politiecontrole in Heule (Kortrijk).

De politie merkte T.D. op toen hij een passagier zonder valhelm liet afstappen. Toen de agenten tot een controle wilden overgaan, stoof D. weg. Er volgde een achtervolging waarbij hij te snel reed, geen richtingsaanwijzers gebruikte en bevelen van agenten negeerde. Toen hij in de Bozestraat in Heule uiteindelijk toch staande gehouden kon worden, bleek de bromfiets niet verzekerd. T.D. zelf had te veel gedronken. Als hij na het rijverbod zijn rijbewijs zal willen terugkrijgen, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.