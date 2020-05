Fietsverkeer stijgt tijdens weekends met 40 procent in centrum van Kortrijk Peter Lanssens

04 mei 2020

12u34 0 Kortrijk Het valt duidelijk op hoe fietsers tijdens weekends het verkeer meer dan ooit beheersen in de binnenstad van Kortrijk, in tijden van corona. Keizer fiets heerst met gemak over koning auto. Dat wordt nu ook met cijfers aangetoond. “Het recreatief fietsverkeer boomt”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Er is een stijging van 40 procent tijdens de weekends.”

In april 2019 passeerden er tijdens weekends 16.575 fietsers in de Budastraat, in het hart van de fietszone. In april 2020 waren er dat 23.171. Dat registreerde de fietstelpaal. Een forse stijging. De lockdown zit er voor iets tussen. Meer mensen fietsen nu als tijdverdrijf. Ook opvallend: het functioneel fietsverkeer tijdens de week daalt wel met 13 procent, van 89.420 fietsers in april 2019 naar 77.832 fietsers in april 2020. “Ook dat is te verklaren. Door het telewerken en het ontbreken van fietsende scholieren en studenten in de binnenstad”, besluit schepen Weydts.