Fietsverbod op fietsboulevard: Kortrijk en Kuurne verscherpen dit weekend coronamaatregelen Peter Lanssens

03 april 2020

13u47 59 Kortrijk Nu er mooi weer verwacht wordt, zijn er dit weekend verscherpte maatregelen in Kortrijk en Kuurne. Zo mag er op een deel van het jaagpad langs de Leie niet gefietst worden. “We hebben begrip dat deze maatregelen niet evident zijn, maar ze beschermen levens”, zeggen burgemeesters Vincent Van Quickenborne en Francis Benoit. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt meteen een boete van 250 euro. Zonder pardon.

Het jaagpad langs de Leie is op sommige plaatsen te smal, om op een veilige manier fietsers én wandelaars elkaar te laten passeren als het heel druk is. Daarom worden twee zones afgesloten voor fietsers. Het gaat over een strook tussen de jachthaven in Kuurne en het Koning Albertpark in Kortrijk en over een strook tussen de Ronde van Vlaanderenbrug in Kortrijk en de brug van de ring rond Kortrijk (R8) over de Leie in Bissegem. Fietsers moeten op die twee stroken afstappen. Omdat ze voorbehouden zijn voor wandelaars en joggers.

Nadars en stewards

De maatregelen gelden op zaterdag 4 en zondag 5 april, telkens van 12 tot 20 uur. “Er komen nadars met verbodstekens aan de in- en uitgangen van de zones waar je niet mag fietsen op het jaagpad”, zeggen Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en Francis Benoit (CD&V). “Gemeenschapswachten herinneren fietsers aan de toegangen van de zones aan de regels. De politie controleert in de zones zelf. Ook op de zijwegen die uitkomen op het jaagpad, worden er de nodige nadars geplaatst. Kuurne zet verder stewards in aan de R8-brug en aan restaurant Gust’Eaux in de Leiemeersdreef in Kuurne. Omdat je daar makkelijk kan oprijden met de fiets. Er komen in Kuurne ook stewards ter hoogte van Easy Fit Control in de Luitenant-Generaal Gérardstraat. Want fietsen mag van aan de jachthaven in Kuurne enkel richting Harelbeke.”

De Kortrijkzanen mogen wandelen in dit mooie weer. Maar het is niet de bedoeling om uren te blijven zitten in het park Vincent Van Quickenborne

Zitbanken dicht

Ook plaatsen langs de Leie, die uitnodigen om te gaan zitten of liggen, gaan dicht. Zoals Buda Beach en het Koning Albertpark aan de Collegebrug in Kortrijk. Er is verder beslist om àlle zitbanken in Kortrijkse parken af te spannen met linten en te voorzien van een affiche ‘verboden te betreden’. “De Kortrijkzanen mogen wandelen in dit mooie weer. Maar het is niet de bedoeling om uren te blijven zitten in het park”, zegt Van Quickenborne. “Ook in Kuurne is het verboden om te zitten op banken in parken en op het Marktplein”, zegt Benoit. “Er zijn bordjes voorzien. We vragen aan iedereen om alle coronamaatregelen te respecteren. Hoe beter we ze nu opvolgen, hoe sneller de coronamaatregelen kunnen ingetrokken worden”, aldus de burgemeesters.

Geen overdruk

In andere steden en gemeenten worden er amper maatregelen genomen langs de Leie, zoals in Harelbeke en Wevelgem. Omdat het daar in vergelijking met Kortrijk en Kuurne minder druk is op het jaagpad. “We sluiten wel de bruggen over de vistrap aan het Moleneiland af omdat die te smal zijn om de regels rond ‘social distancing’ te kunnen respecteren”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a) van Harelbeke. “En aan de andere kant van de Leie in Harelbeke, via de Twee-Bruggenstraat, gaat het over brede straten. Verderop, richting Bavikhove en Beveren-Leie, is het kalm op het jaagpad. Omdat het er niet dichtbevolkt is. Er is geen overdruk”, aldus Alain Top.