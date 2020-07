Fietstocht met fotowedstrijd zet nieuwe speelpleinen in Heule in de kijker Peter Lanssens

21 juli 2020

17u43 0 Kortrijk De stad Kortrijk investeerde 224.000 euro in meer en aangenamer spelen in Heule. Zo zijn er nieuwe en opgefriste wijkspeelpleintjes, terwijl speeldomein De Warande vernieuwd is. Een pas gelanceerde fietstocht met fotowedstrijd laat je nu al die leuke plekjes ontdekken.

De start is in Heulepark. Waar er nu een speeltuin is met fantasierijke toestellen uit duurzaam Robiniahout en een evenwichtsparcours met oude boomstammen. Daarna gaat het naar het Tinekebos. Waar je kan rennen, een balletje trappen en genieten van wilde bloemen. Een zelfgemaakt clubhuis wordt er in het najaar vervangen door een steviger bastion. Er komt in het bos ook een ontmoetingsplaats voor volwassenen.

Volgende halte: speelplein Kromme Olm, waar een oude speeltoren vervangen is. Om zo in De Warande te belanden, waar je nu ook een grote speelberg hebt. Eveneens te beleven onderweg: een nieuw klim- en glijtoestel in de Kaarsengietersstraat, een ravotzone in de Emiel Hullebroecklaan, de bespeelbare wijk Disgracht, de avontuurlijke waterpoel in het Ghellinckpark en een stukje speelnatuur in de Salamanderput. Tot slot gaat het langs de nieuwe woonontwikkeling Zwarte Reke terug naar Heulepark, goed voor een fietstocht van alles samen 11 kilometer. Alle info over de fietstocht met fotowedstrijd staat op www.kortrijk.be/speleninheule.