Fietsschepen Axel Weydts laat… fiets tatoeëren Peter Lanssens

06 juni 2019

13u05 0 Kortrijk Schepen van ‘Fietsen’ Axel Weydts (sp.a) heeft (eindelijk) de stap gezet, na er jaren over te praten. Hij liet een tattoo met design look van een fiets op de achterkant van zijn linkerbovenarm zetten, door Cindy Frey van de Cindy Frey Tattoo Studio op Overleie.

“Ik vind het heel mooi en het past perfect bij mij”, zegt Weydts. Fietsen wordt steeds belangrijker in Kortrijk. In de binnenstad zijn werken bezig voor een zone met 74 fietsstraten. Die zone opent uiterlijk in juli. Autoverkeer is niet verboden in een fietsstraat. Fietsers hebben er wel altijd voorrang en mogen over de hele breedte van de weg rijden. Wie zich straks niet aan de regels houdt, riskeert niet enkel een boete van 58 euro, maar ook de toorn van de getatoeëerde fietsschepen.