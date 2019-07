Fietsrally Peugeot-Classics Vandecasteele pakt uit

met volgwagen uit 1966 Joyce Mesdag

11 juli 2019

11u46 0 Kortrijk Dit weekend vindt de tiende editie plaats van de Peugeot-Classics Vandecasteele, een fietsrally die jaarlijks een kleine 3.000 deelnemers lokt. Dé blikvanger is dit keer de volgwagen, een Peugeot 404 uit 1966.

De oude Peugeot wordt ter beschikking gesteld door de familie Vandecasteele. Er waren enkele maanden opknapwerk nodig om de retrowagen weer rijklaar te maken. De fietsrally is er voor zowel geoefende als minder ervaren wielrenners, met afstanden van 28, 58, 68, 98, 108, 128 en 158 kilometer. Voor de jubileumeditie is er een extra lange afstand voorzien, met een rit van 286 kilometer. Er wordt telkens gestart aan de Garage Peugeot Vandecasteele, in de Kuurnsesteenweg 107, op zaterdag 13 juli en zondag 14 juli vanaf 6.30 uur. “We hadden vorig jaar 2.800 deelnemers en mikken nu op 3.000 fietsers”, zegt Jean-Pierre Vanassche. De voorbije 9 jaar werd al in totaal 84.000 euro aan goede doelen geschonken. Ook dit jaar gaat de opbrengst naar het goede doel: Internaat & Tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg van het GO! – Onderwijs De Rijzende Ster, Het Ventiel, dat zich inzet voor mensen met jongdementie, en Bethanie in Kortrijk, een begeleidingscentrum actief in de bijzondere jeugdbijstand. Meer info vind je op http://www.peugeotclassicsvandecasteele.be/rally-2019/.