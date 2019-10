Fietspad langs Leie binnenkort verlicht van Kuurne over Kortrijk tot Wevelgem Peter Lanssens

09 oktober 2019

11u56

Het fietspad-jaagpad langs de Leie is binnenkort verlicht over het hele traject van Kuurne over Kortrijk tot Wevelgem. De stad Kortrijk besliste eerder al om openbare verlichting te laten plaatsen op het jaagpad tussen de Vrije Aardstraat en Neerbeekstraat in Bissegem. Maar er is meer. Er komt ook nieuwe en slimme ledverlichting tussen de Wevelgemsevoetweg en de grens met Wevelgem, waar nu geen verlichting is. Helemaal aan de andere kant, aan de wijk Pius X in Kortrijk, krijgt het jaagpad ook ledverlichting aan de Guido Gezellewandeling. “De palen en armaturen worden midden november geplaatst”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).