Fietsers mogen voortaan door het rood rechts afslaan op druk kruispunt Pirroen Peter Lanssens

29 mei 2020

08u19 0 Kortrijk Fietsers mogen sinds deze week ongestraft door het rood rechts afslaan op het drukke kruispunt Pirroen in Kortrijk. Een nieuw type verkeerslicht maakt dat mogelijk. “Het is de logica zelve, want je hindert er niemand mee”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Door het rood rechts afslaan mag vanaf deze week voor wie op de Oudenaardsesteenweg (N8) richting Kortrijk fietst en de Hugo Verriestlaan in wil en voor wie op de N8 richting Zwevegem fietst en de Beekstraat in wil. Een nieuw verkeerslicht maakt dat mogelijk, geplaatst tijdens de heraanleg van het kruispunt Pirroen. Het is in onze regio niet het enige kruispunt waar dat mag. Ook op het kruispunt Molecule in Vichte wordt het nu toegelaten.

N8 heeft extra strook

Het nieuwe verkeerslicht is in feite een eenvoudige aanvulling op de bestaande driekleurige lichten. Eronder zie je een vierde licht, met fietslogo en pijl. Knippert het oranje licht, dan mag de fietser ook bij rood rechtsaf. Opgelet: je moet dan als fietser wel steeds voorrang blijven geven aan overstekende voetgangers.



Het heraangelegde kruispunt Pirroen heeft nog een nieuwigheid. Zo is er voor gemotoriseerd verkeer nu een extra strook op de N8, om linksaf de Beekstraat in te rijden. Vroeger was die strook er niet, waardoor doorgaand verkeer op de N8 opgehouden werd en er vaak lange files stonden. “De doorstroming van het verkeer zal nu veel beter zijn op de drukke N8”, zegt schepen Axel Weydts. “Dat is ook goed nieuws voor Sint-Theresia hier even verderop, want de files stonden vroeger vaak tot op het zebrapad voor de basisschool langs de N8.

Conflictvrij kruispunt dwarsen

Ook nieuw aan het kruispunt Pirroen is een extra stukje afgescheiden fietspad. Ter hoogte van café Pirroen, voor wie op de Oudenaardsesteenweg richting Kortrijk fietst. Mogelijk gemaakt door een stuk voetpad in te palmen. Het maakt het kruispunt nog veiliger, voor fietsers. Tot slot en niet onbelangrijk zijn twee nieuwe drukknoppen voor fietsers. Ze dienen voor fietsers die op de Oudenaardsesteenweg richting Zwevegem fietsen en links de Hugo Verriestlaan willen inslaan en voor fietsers die op de Oudenaardsesteenweg richting Kortrijk rijden en links de Beekstraat willen inslaan. “Je rijdt als fietser gewoon door tot aan de drukknop, je vraagt groen licht aan en steekt daarna rustig het kruispunt over voor het gemotoriseerd verkeer”, legt schepen Axel Weydts uit. “Een goeie zaak, zo heb je geen conflicten tussen fietsers en ander verkeer tijdens het dwarsen van het kruispunt. Vierkant groen (alle fietsers en voetgangers uit alle vier richtingen krijgen tegelijk groen licht om over te steken, terwijl gemotoriseerd verkeer nog even moet wachten, red.) is nog beter, maar dit is een goeie tussenoplossing.”

Knap werk

Dat de heraanleg van het kruispunt Pirroen nu al af is, is knap werk. De werken in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) startten begin maart en zijn na een beperkte vertraging voltooid. Aannemer Tibergyn slaagde er midden de coronacrisis na een korte onderbreking in om zich te herorganiseren en veilig verder te werken, volgens de ‘social distancing’ regels. “De werken verliepen erg vlot, waar we de aannemer en het Vlaams Gewest dankbaar voor zijn”, zegt schepen Axel Weydts. Eerder toonde ook Unizo al dankbaarheid.



