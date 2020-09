Fietsers krijgen nieuwe doorsteek langs Broeltoren: “We nemen hindernis met haarspeldbochten weg” Peter Lanssens

11 september 2020

12u12 3 Kortrijk Wie langs de zuidelijke Broeltoren of Speytorre fietst, moet er al jaren enkele haarspeldbochten trotseren. Daar komt nu verandering in. “We nemen de chicanes weg en laten er een volwaardig fiets- en wandelpad aanleggen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “We knappen zo ook een vuil hoekje op.” De werken van zo’n 100.000 euro zijn tegen de lente van 2021 uitgevoerd.

De huidige fiets- en wandeldoorsteek tussen de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens en Buda Beach-Albertpark kan beter. De haarspeldbochten naast de zuidelijke Broeltoren vormen al jaren een obstakel.

“Bakfietsen, speed pedelecs en fietskarren kunnen er amper passeren”, zegt Axel Weydts. “Een nieuw en toegankelijk fiets- en wandelpad lost dat op. Zodat meer wandelaars en fietsers die doorsteek gebruiken. Want op de Damkaai aan de andere kant van de Leie is er minder plaats en is het minder veilig fietsen. Het Guido Gezellepad gebruiken is beter. Je maakt zo ook sneller de verbinding met andere jaagpaden langs de Leie.”

Naast de zuidelijke Broeltoren krijgt ook One Broel van vastgoedontwikkelaar Immogra vorm. Die exclusieve woonbuurt met 68 appartementen komt waar de Pleinschool Broelkant was. “Immogra bekostigt tien procent van het nieuwe fiets- en wandelpad, dat voor een stuk op hun grond ligt”, zegt Axel Weydts. “Het nieuwe pad past trouwens ook in een plan van de stad om de fietspaden naar de fietszone in de binnenstad te optimaliseren.