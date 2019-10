Fietsers die niet afstappen tijdens maandagmarkt in Kortrijk krijgen voortaan 58 euro boete Peter Lanssens

04 oktober 2019

18u02 42 Kortrijk De politie houdt vanaf maandag 7 oktober tijdens elke maandagmarkt extra toezicht op doorrijdende fietsers in de Doorniksestraat en op de Grote Markt in Kortrijk. Dat gebeurt in overleg met de stad en de marktkramers. Wie toch door de maandagmarkt blijft fietsen, krijgt 58 euro boete.

Fietsers moeten tijdens de openingsuren van de maandagmarkt altijd afstappen als ze door de zone van de marktkramen moeten. Die zone is goed aangeduid met verkeersborden. De politiezone Vlas laat weten dat het afstappen voor fietsers nodig is voor de veiligheid. Zo is er tijdens de op- en afbouw van de markt veel gemanoeuvreer met vracht- en bestelwagens. Verder kunnen bezoekers van de markt aangereden worden door fietsers, die zich een weg banen tussen het volk en de kramen. Een nietsvermoedende voetganger kan bij een aanrijding zwaar ten val komen. Het probleem stelt zich volgens de politie voornamelijk tussen het kruispunt van het Schouwburgplein met de Doorniksestraat en het kruispunt van de Graanmarkt met de Doorniksestraat. Wie toch nog door de zone van de maandagmarkt fietst en door de politie opgemerkt wordt, krijgt voortaan altijd een boete van 58 euro. “Hier vragen we al een hele tijd om”, zegt marktkramer Bart Smissaert. “Die doorrijdende fietsers zijn vaak een echt gevaar. Er werden al bezoekers aangereden. De controles van de politie zijn welkom.”