Fietser op leeftijd zwaargewond bij aanrijding recht tegenover brandweerkazerne VHS

28 oktober 2019

13u33 4 Kortrijk Bij een ongeval op het kruispunt van de Doorniksesteenweg met de Sint-Margriete-Houtemlaan, recht tegenover de brandweerkazerne in Kortrijk, is maandagmorgen een man van 73 zwaargewond geraakt. Hij werd aangereden door een auto.

Een vrouwelijke postbode zag het ongeval gebeuren. “De fietser volgde de Doorniksesteenweg in de richting van het centrum toen hij werd opgeschept door een auto die links de Sint-Margriete-Houtemlaan indraaide”, vertelt de jonge vrouw. “Het was verschrikkelijk. De fietser vloog in de lucht en kwam met een harde smak neer. Hij leek nog bij bewustzijn maar het was duidelijk dat hij er erg aan toe was.” De postbode had intussen een ziekenwagen doen stoppen. Die was op weg naar de garage en nauwelijks enkele seconden voordien weggereden van de brandweerkazerne. Blussers die op dienst waren, kwamen ook toegesneld.

Automobilist in shock

De zwaargewonde fietser, Eddy M. uit Kortrijk, kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. De bestuurder van de aanrijdende Renault Clio, ook een 64-jarige man uit Kortrijk, verkeerde in shock maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrouwelijke postbode legde een verklaring af en raapte nadien al haar moed bijeen om haar ronde verder te zetten. De brandweer kwam het wegdek weer proper maken. Door het ongeval was de Sint-Margriete-Houtemlaan zowat anderhalf uur plaatselijk afgesloten voor het verkeer.