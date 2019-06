Fietser keizer in Kortrijk: grootste fietszone van Vlaanderen opent vrijdag Peter Lanssens

23 juni 2019

18u30 102 Kortrijk Er is geen weg terug. Komende vrijdag 28 juni opent in Kortrijk de eerste en grootste fietszone van Vlaanderen. Het verkeer in de binnenstad zal dankzij 74 fietsstraten meer op maat van fietsers en voetgangers bewegen. Wie de regels in een fietsstraat niet naleeft, betaalt 58 euro boete. “Maar de politie maakt tot begin september geen pv’s op. Eerst sensibiliseren”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Autoverkeer is niet verboden in de 74 fietsstraten. Fietsers hebben er wel altijd voorrang en mogen altijd de hele weg inpalmen. “Ik roep fietsers op om vanaf vrijdag in de fietszone in het midden van de weg te rijden. Oefen als fietser uw rechten in de fietsstraten uit”, stelt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Ik verwacht er heel veel van. Er zal trager gereden worden. En zo wordt het rustiger en leefbaarder in onze binnenstad.” Dat vindt ook Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester): “Fietsers mogen zeker niet bang zijn. Zij zijn vanaf vrijdag de baas in de binnenstad. Neem de ruimte gewoon tot u.”

Ik roep fietsers op om vanaf vrijdag in de fietszone in het midden van de weg te rijden. Oefen als fietser uw rechten in de fietsstraten uit Schepen Axel Weydts

Mentaliteitswijziging

Allemaal goed en wel, maar er zal een mentaliteitswijziging nodig zijn bij veel automobilisten. Want automobilisten mogen fietsers nóóit voorbijsteken in de fietszone, hoe traag ze soms ook fietsen. De toegelaten maximumsnelheid in de zone is trouwens overal 30 kilometer per uur. “De politie en de dienst preventie delen in juli en augustus flyers uit waarop staat wat mag en niet mag”, zegt burgemeester Van Quickenborne. “We doen dat vooral op zwarte punten. Zoals in de Rijselsestraat, waar we verwachten dat automobilisten toch zullen proberen in te halen. Tijdens de eerste week van september, met de start van een nieuw schooljaar, zal er intens gecontroleerd worden op overtredingen. Dat zal vooral op de as Doorniksetunnel, Doorniksestraat, Grote Markt, Leiestraat en Budastraat en op de as Plein, Groeningestraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Grote Markt en Rijselsestraat zo zijn. Maar ook dan blijft het bij waarschuwingen en worden er geen pv’s opgemaakt. Vanaf de tweede week van september worden wél altijd pv’s opgemaakt en betalen overtreders steeds 58 euro boete. De lange gedoogperiode is nodig om iedereen te laten wennen.”

We brengen in de fietszone de zwarte punten in kaart waar er de meeste problemen zijn. Om te zien of er daar infrastructureel eventueel extra maatregelen mogelijk zijn Schepen Axel Weydts

500 fietsemblemen

Je kan niet naast de fietszone kijken. De twaalf toegangen krijgen naast borden ook gigantische rode vlakken en een fietszonebord op de grond. Er zijn verder ruim 500 fietsemblemen op de straten aangebracht. “Die emblemen liggen telkens op vijftien meter afstand van elkaar”, vertelt schepen Axel Weydts. “Op de Dolfijn- en Kasteelkaai is dat zelfs op tien meter afstand van elkaar, want het wegdek is er breed. Het is een van de plaatsen waar we verwachten dat automobilisten toch fietsers zullen proberen voorbij te steken. Maar goed, het wegdek wordt er smaller, want binnen enkele jaren worden de Leieboorden er verder verlaagd. We brengen in de fietszone de zwarte punten in kaart waar de meeste problemen zijn. Om te zien of er daar infrastructureel eventueel extra maatregelen mogelijk zijn.”

Eetcafé Petit Paris krijgt een terras in de Rijselsestraat. De verpakkingsvrije winkel Zonder meer krijgt een speciaal voor bakfietsen ingerichte stalling in de Rijselsestraat. schepen Axel Weydts

Petit Paris en Zonder Meer

Er is één fietsstraat in de zone die tegen vrijdag nog niet helemaal af zal zijn, en dat is de Rijselsestraat. “Maar dat komt tijdens de eerste week van de zomervakantie allemaal in orde”, zegt schepen Weydts. Het wegdek wordt in de Rijselsestraat tussen de Kasteelstraat en het Sint-Michielsplein versmald door de parkeerplaatsen meer naar het midden op te schuiven en extra groenzones te voorzien. “Er komt daar bovendien een grote fietsenstalling”, zegt schepen Weydts. “En er is goed nieuws voor Petit Paris. Het eetcafé krijgt een terras in de Rijselsestraat, met veel meer zichtbaarheid. Er is ook goed nieuws voor Zonder Meer. De verpakkingsvrije winkel krijgt voor de zaak in de Rijselsestraat een speciaal voor bakfietsen ingerichte stalling.”

Fietsfeest

De fietszone opent komende vrijdag feestelijk. Er vertrekt om 12 uur een tocht op het Plein aan het Guldensporencollege. Iedereen is er welkom. De naschoolse opvang fietst zeker mee. “De tocht gaat via de Groeninge- en Onze-Lieve-Vrouwestraat naar de Grote Markt en via de Doorniksestraat verder tot op de Vlasmarkt”, zegt schepen Axel Weydts. Er is op de Vlasmarkt vanaf 12.15 uur een fietsfeest samen met de cafés. “We zetten er ook de medewerkers van de dienst beheer openbaar domein in de bloemetjes”, zegt schepen Weydts. “Ze deden het fantastisch, wat de inrichting van de fietszone betreft. De meeste werken gebeurden telkens ’s morgens vanaf 5 uur tot de ochtendspits, zodat er amper overlast voor het verkeer was. Ik dank ook alle betrokken aannemers. Ze hebben een serieus tandje bijgestoken om vrijdag 28 juni te kunnen halen. We nemen als centrumstad met onze fietszone straks echt het voortouw in Vlaanderen.”

Overleiestraat

De fietszone heeft volgende toegangen: Dam, Budastraat aan Budabrug, Kasteelkaai, Belfast-, Rijselse-, Oude-Vestings-, Jan Palfijn-, Stations-, Sint-Joris- en Doorniksestraat aan de Vlasmarkt en het Plein, aan de kant van de Gentse- en aan de kant van de Groeningestraat. De fietszone wordt later mogelijk uitgebreid met de Overleiestraat als in 2023 de nieuwe fietsostrade tussen het Astridpark op Overleie in Kortrijk en speeldomein De Warande in Heule opent, op het gewezen tracé van de geschrapte gewestweg N50c.