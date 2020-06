Fietser (25) zwaargewond na klap tegen auto in Kortrijk LSI/LPS

01 juni 2020

12u40

Bron: LSI/LPS 19 Kortrijk In de Sint-Denijsestraat in Kortrijk is zondagnacht een 25-jarige fietser uit Rollegem bij Kortrijk zwaargewond geraakt bij een botsing.

Rond 0.30 uur hoorde Jean-Philippe Vrijghem vanuit zijn slaapkamer plots een doffe knal op straat. “Ik schoof mijn gordijn weg en zag een jongeman op straat liggen”, vertelt hij. “Ik liep onmiddellijk naar beneden en zag een bewusteloze jongen naast zijn fiets. Hij was op de auto van mijn vader geknald. De spiegel is stuk en de voorruit volledig gebarsten. De jongeman vloog tot aan de achterzijde van de wagen. Hij heeft geluk gehad dat ik de knal hoorde en dat hij niet door de voorruit is gevlogen.”

Jean-Philippe verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Ambulanciers dienden de eerste zorgen toe en brachten de jongeman naar het ziekenhuis.